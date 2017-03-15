Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
AA
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
AA