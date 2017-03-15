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Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

15 Mart 2017 Çarşamba 09:51
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Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi; olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinDiyarbakırMazıdağıMazıdağı Üçyol MevkisiPKK
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