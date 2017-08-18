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Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, roket başlığı, roket sevk fişeği, telsizler ve kamera ele geçirildi.

Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, roket başlığı, roket sevk fişeği, telsizler ve kamera ele geçirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:21
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Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roket başlığı, roket sevk fişeği, telsizler ve kamera ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yakalanan bir teröristin Savur ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında silah ve mühimmatların bulunduğunu belirtmesi üzerine Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, arazide saklanmış roket başlığı, roket sevk fişeği, 2 el telsizi, araç telsizi, telsiz kablosu, kafa kamerası, tripot ve deri el çantası ele geçirildi.

Bölgede arazi arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinSavurPKK
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