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Mardin'de suikast silahları ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tır içerisinde gizlenmiş suikast silahı olarak da bilinen farklı markalarda 50 tabanca ele geçirildi.

Mardin'de suikast silahları ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tır içerisinde gizlenmiş suikast silahı olarak da bilinen farklı markalarda 50 tabanca ele geçirildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:32
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Mardin'de suikast silahları ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kızıltepe ilçesindeki İpekyolu üzerinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş, aralarında "hayalet" diye tabir edilen suikast silahı olarak da kullanılan çeşitli markalarda 50 ruhsatsız tabanca, 82 şarjör ve 800 paket kaçak sigara geçirildi.

Operasyonda Salih B, İdris B. ve Şevki K. gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK tarafından Irak'tan Türkiye'ye getirildiği tespit edilen tabancaların örgüt mensuplarına aktarılmasının planlandığı değerlendiriliyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinKızıltepeSuikast SilahıSuikast Silahları Ele GeçirildiPKKTerör
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