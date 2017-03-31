Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89381
ALTIN
145.364
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5282
EURO
3.8872
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci
'Et spekülatörleri'ne uyarı
'Et spekülatörleri'ne uyarı
Türkiye ilk 10'da
Türkiye ilk 10'da
Erdoğan'dan 15 kanuna onay
Erdoğan'dan 15 kanuna onay
'Ekmek arası eroin'
'Ekmek arası eroin'

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

31 Mart 2017 Cuma 12:03
11 Okunma
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç, Konur, Armağan ve Yevri mahalleleri ile Meşeli mezrasında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 27 Mart saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Bu mahallelerde yürütülen operasyonların tamamlanması nedeniyle uygulamanın sona erdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinMazıdağıSokağa çıkma YasağıMardinde Sokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ üyesine bile kumpas kurmuş
FETÖ üyesine bile kumpas kurmuş
Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
Tunceli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
187 bin 470 kişi bugün THY ile uçacak
187 bin 470 kişi bugün THY ile uçacak
FETÖ'nün medya yapılanmasına tahliye talebi
FETÖ'nün medya yapılanmasına tahliye talebi
FETÖ'nün cezaevi operasyonu
FETÖ'nün cezaevi operasyonu
"Türkiye hiç tereddüt etmeden başka operasyonları yapacaktır"
"Türkiye hiç tereddüt etmeden başka operasyonları yapacaktır"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ