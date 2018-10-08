Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda tespit edilen birçok barınak ve sığınakta, silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.