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Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda tespit edilen birçok barınak ve sığınakta, silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda tespit edilen birçok barınak ve sığınakta, silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:57
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Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsalındaki Dibek Mahallesinde sözde "Bagok bölgesi"nde faaliyet gösterdiği değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yapılan hava destekli "Kılıç-40 Özel Birlik Operasyonu"nda 30 Eylül'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Söz konusu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen geniş çaplı arama faaliyetinde birçok barınak ve sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barınak ve sığınaklarda 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, M-4 piyade tüfeği, 12,7 milimetre 8 dolu mühimmat, 2 keskin nişancı silahı dürbünü, monte etmek için kullanılan kelepçe, susturucu, 5 M-4 piyade tüfeği şarjörü, 5,56 milimetre 148 fişek, 2 taarruz tipi el bombası, 2 tabanca şarjörü, 9 milimetre 30 tabanca fişeği, termal dürbün, 10 hafıza kartı, 4 radyo, ses kayıt cihazı, telsiz, 5 cep telefonu, 8 büyük tüp, 20 kilogram amonyum nitrat, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mardin ValiliğiPKK
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