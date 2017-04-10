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Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah, el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah, el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 16:45
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Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün icra edilen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Artuklu'da tespit edilen sığınak içerisindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 terörist etkisiz hale getirilirken iki M-16 piyade tüfeği, dört Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, silahlara ait toplam 30 şarjör, 10 el bombası, bir el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde, 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, iki mutfak tüpü kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Bingöl Karlıova'da, arazi aramasında tespit edilen bir sığınak ve gömülü sandık içerisinde bir roketatar mühimmatı sevk fişeği, iki mutfak tüpü, bir güneş enerjisi paneli, dört pil bloku, 300 pil, bir batarya, 74 çift ayakkabı, 25 takım örgüt kıyafeti, muhtelif yaşam malzemesi, 380 kilogram gıda maddesi ve 11 örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolü ve arazi aramasında, gömülü durumda toplam 700 metre uzunluğunda kablo ve bir miktar yaşam malzemesi bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinMardin Artuklu7 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTürk Silahlı Kuvvetleri
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