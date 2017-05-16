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Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti

Manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan sanık Tokgöz ve suça iştirak ettiği ileri sürülen Ergüç'ün beraatına kararı verildi.

Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti

Manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan sanık Tokgöz ve suça iştirak ettiği ileri sürülen Ergüç'ün beraatına kararı verildi.

16 Mayıs 2017 Salı 14:53
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Manken Burcu Çağlayan davasında sanıklar beraat etti

Antalya'da 7 yıl önce erkek arkadaşı İbrahim Tokgöz'ün 5. kattaki evinin balkonundan düşen 22 yaşındaki manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç beraat etti.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Erkan Okan, Burcu Çağlayan'ın, İbrahim Tokgöz ile arkadaş olduğunu ve zaman zaman Tokgöz'ün evine gidip orada kaldığını, ikili arasında bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Olay günü Çağlayan ile Tokgöz arasında bir tartışma yaşandığını belirtilen Okan, daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve karşılıklı mücadele yaşandığını vurguladı.

Savcı Okan, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanağı, otopsi tutanağı, olay yeri inceleme raporları ve görüntüleri içeren CD'ler, telefon kayıtları, telefon mesaj tespit tutanakları, Ulusal Kriminal Büro'nun olay değerlendirme raporu, diğer deliller ve tanık ifadeleri dikkate alındığında, sanık İbrahim Tokgöz'ün Burcu Çağlayan'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek, kasten öldürme" suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sanık Murat Ergüç'ün de Burcu Çağlayan'ın kasten öldürülmesinde İbrahim Tokgöz'ün fiili eylemine iştirak ettiğini belirten savcı Okan, Ergüç'ün indirim yapılmadan "Kasten öldürmeye yardımda bulunma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son savunması alınan Tokgöz, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti. Sanık Ergüç de bir sözünün olmadığını dile getirdi.

Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına karar vererek, sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TokgözBurcu Çağlayan
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