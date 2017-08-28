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Manisalı 'Adil Öksüz'den CHP'li Tezcan hakkında suç duyurusu

Manisalı sebze meyve toptancısı Adil Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın açıklamaları nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Manisalı 'Adil Öksüz'den CHP'li Tezcan hakkında suç duyurusu

Manisalı sebze meyve toptancısı Adil Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın açıklamaları nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:31
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Manisalı 'Adil Öksüz'den CHP'li Tezcan hakkında suç duyurusu

Manisalı sebze meyve toptancısı Adil ÖksüzCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamaları nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Salihli ilçesindeki sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz, avukatıyla geldiği Salihli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tezcan'ın iddiasındaki seyahatleri yapan Adil Öksüz'ün "FETÖ firarisi Adil Öksüz" değil, kendisi olduğunu, bu iddia ve ardından gelen haberlerden mağdur olduklarını söyledi.

"FETÖ'cü Adil Öksüz ile aynı kefeye konulmayı kabul etmiyorum." diyen Öksüz, şöyle konuştu:

"Şimdi adli işlemleri başlatacağız. Bizim hakkımızda halen Bülent Bey'in çıkıp röportaj yapması, savcılarımızı zan altında bırakması, onları suçlaması doğru değil. Ben bir Türk vatandaşıyım, seyahatlerimi rahatlıkla yapıyorum, ismimle gurur duyuyorum. Bayrağıma ve vatanıma bağlı bir insanım.

FETÖ'nün şerefsizi Adil Öksüz gibi bu ülkeden vatan hainliği yapıp da kaçıp gitmiyoruz. Ülkemize sahip çıkıyoruz. Bu nüfus cüzdanıyla rahatlıkla Türkiye'nin her yerine seyahat yapabiliyorum. Devletimiz tarafından hiçbir zaman böyle bir mağduriyete düşürülmedim. Ta ki siyasi bir kişinin beni böyle bir mağduriyete sokmasına kadar. Kalkıp çirkin politikalarla, biletlerimizle medya üzerinden siyaset yapması, bizim ismimizi kullanması hoş olmamış. Bu süreçte gerekli haklarımızın hepsini kullanacağız. Bir özür bekliyorduk ama maalesef halen işin ciddiyetinde değiller, benim mahremime kadar dil uzatmaları hoş birşey değil. Biz bunu kabul etmiyoruz."

"Kurban olarak gösterildi"

Öksüz'ün avukatı Şakir Balcı ise iddialar nedeniyle Adil Öksüz ve ailesinin maddi ve manevi olarak yara aldığını savundu.

Türkiye'deki en kritik isimlerden birisiyle isim benzerliğinin olması nedeniyle müvekkilinin bir kurban olarak gösterildiğini iddia eden Balcı, "Bu iddiaların bu kadar üst düzey kişilerin ağzından telafuz edilmesi, basit bir gafın ötesindedir. Ahlaki, siyasi ve hukuki anlamda sorumluluk gerektirir. Umuyorum ailenin içine düşmüş olduğu mağduriyete hukuki olarak çözüm yolu bulacağız. Aileyi ve müvekkilimi kamuoyu önüne koyan siyasi kişiler üzerinden hem tazminat hem ceza hukuku bakımından hakaret içerikli davalar açacağız. Konuyu gündeme taşıyan yazılı ve görsel basın kuruluşlarından da haberlerin tekzibini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzCHPBülent Tezcan
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