Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.V'nin de bulunduğu B.S.Ü, F.K, M.K, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, B.A. ve N.M. gözaltına alındı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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