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Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı

Manisa merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması" ve emniyet "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı.

Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı

Manisa merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması" ve emniyet "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:06
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Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan birbirlerini ardışık aramalar yaptığı belirlenen 15'i muvazzaf, 3'ü görevden ihraç edilmiş 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Manisa'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik diğer soruşturmada ise örgüt üyelerinin saklandığı tespit edilen hücre evine operasyon düzenlendi.

Şehzadeler ilçesinde belirlenen söz konusu adreste yapılan aramalarda, örgüt üyeliğinden haklarında yakalama emri bulunan kapatılan FETÖ okulunun müdürü R.B. ile M.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda bulunan drone, 3 bin 950 avro, 14 bin dolar, 18 bin 405 lira ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. R.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖManisa
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