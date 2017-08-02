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Manisa merkezli 5 ilde 'ByLock' operasyonu

Manisa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen "ByLock" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Manisa merkezli 5 ilde 'ByLock' operasyonu

Manisa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen "ByLock" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:35
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Manisa merkezli 5 ilde 'ByLock' operasyonu

Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla devlet memurluğundan ihraç 15 şüpheli ile örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Turgutlu Köyleri Dayanışma Derneği içerisinde örgütsel faaliyet yürüten 3 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir, Bursa, Tunceli ve Konya'da 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması ile ilgili çalışmalar sürerken gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaFETÖ
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