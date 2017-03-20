Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
143.881
DOLAR
3.6232
STERLIN
4.5047
EURO
3.9033
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor...
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan emniyet mensuplarından oluşan 25 kişi gözaltına alındı.

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan emniyet mensuplarından oluşan 25 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2017 Pazartesi 09:54
25 Okunma
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa, Bursa, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen, açığa alınmış ve meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarından oluşan 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaFETÖFETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'ByLock'çu polislere hapis cezası
'ByLock'çu polislere hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Zirvesi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Zirvesi'nde konuşuyor
Bab'ın yaralarını Türkiye saracak
Bab'ın yaralarını Türkiye saracak
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı
Şehit Halisdemir davası öncesi sanıklar protesto edildi
Şehit Halisdemir davası öncesi sanıklar protesto edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ