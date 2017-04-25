Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında askeri personel, infaz koruma memuru ile ihraç edilen komiser yardımcısının bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
AA