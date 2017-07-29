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Manisa'daki 'ByLock' soruşturmasında 36 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'daki 'ByLock' soruşturmasında 36 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:37
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Manisa'daki 'ByLock' soruşturmasında 36 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 250 şüpheliye yönelik çalışma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 33 şüphelinin daha gözaltına alındığı, böylelikle yakalanan şüphelilerin sayısının 128'e çıktığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 zanlıdan 36'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 67 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si, 15 Temmuz'da gözaltına alınmış, bu zanlıların arasında örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaBylock
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