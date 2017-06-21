Manisa'da yemek şirketinin genel müdürü gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kışlaya yemek veren şirketin genel müdürü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Genel müdür, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 25'i adliyeye sevk edilmişti.