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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:47
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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa il yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüte ait döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaFETÖManisa Cumhuriyet Savcılığı
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