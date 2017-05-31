Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa il yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüte ait döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.