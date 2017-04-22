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Manisa'da evleri hasar gören aileler geceyi çadırda geçirdi

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde deprem nedeniyle evleri hasar gören 8 aile, geceyi çadırda geçirdi.

Manisa'da evleri hasar gören aileler geceyi çadırda geçirdi

Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde deprem nedeniyle evleri hasar gören 8 aile, geceyi çadırda geçirdi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 13:11
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Manisa'da evleri hasar gören aileler geceyi çadırda geçirdi

Depremin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde evleri zarar gören 8 aile için çadır kurdu.

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen depremde mahallelerinde en fazla cami ile ilkokulun hasar gördüğünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sekiz eve, oluşan hasardan dolayı girilmesinin riskli bulunduğunu belirten İçigen, "Mahallemizde toplam 8 vatandaşımızın evinde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından yeri uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokakta çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımız geceyi kurulan bu çadırlarda geçirdi." dedi.

Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinin bahçesine kurulan çadırda geceyi geçiren Cem Yürden, 3 ailenin çocuklarıyla geceyi çadırda rahat uyku uyuyarak geçirdiklerini söyledi.

19 Mayıs Sokak'taki evinin önüne kurulan çadırda geceyi geçiren Doğan Yıldırım ise "Allah devletimizden razı olsun. Geceyi çocuklarımızla rahat bir şekilde geçirdik." diye konuştu.

AA

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