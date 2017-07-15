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Manisa'da 'ByLock' operasyonu

Manisa'daki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

Manisa'da 'ByLock' operasyonu

Manisa'daki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
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Manisa'da 'ByLock' operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 250 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 82 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaFETÖBylock
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