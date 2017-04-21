Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.