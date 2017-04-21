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Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Nisan 2017 Cuma 16:33
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Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAfadManisaSelendiDeprem
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