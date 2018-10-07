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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ akademik yılını muhteşem bir törenle açtı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2500 yeni öğrencisiyle 2018- 2019 akademik yılını muhteşem bir törenle açtı...

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ akademik yılını muhteşem bir törenle açtı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2500 yeni öğrencisiyle 2018- 2019 akademik yılını muhteşem bir törenle açtı...

07 Ekim 2018 Pazar 16:44
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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ akademik yılını muhteşem bir törenle açtı

Bu yıl 2 bin 500 yeni öğrenciye daha hizmet verecek olan Maltepe Üniversitesi yeni akademik yıla “Merhaba” dedi.

Maltepe Üniversitesi’nin Dr. Reşit Galip Salonu'nda 2500 yeni öğrencisiyle düzenlenen 2018- 2019 akademik yılı açılış törenine öğrencilerin yoğun katılımı vardı. Akademisyenlerin de hazır bulunduğu tören, Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın konuşmasıyla başladı. Akademik camianın her yeni yılın başında kendini yeni bir hayata başlıyor gibi hissettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin Karasar, "Bu yıl 2 bin 500 yeni öğrencimiz var. Onlar da eğitim gören öğrencilerimizle birlikte yoğrulacaklar. Daha sonra onları gerçek hayata yolcu edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere atfettiği önemi biliyor ve bugünün önemini ona göre kavrıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şahin Karasar, sözlerine şöyle devam etti. “Türkiye'nin özellikle yakın zaman içerisindeki teknolojik olarak kalkınması, gelişmesi için bu genç nesle ve akademik camiaya büyük görev düşüyor. Biz bu görevin bilinciyle ülkemizi daha iyi seviyelere getirecek öğrencileri Maltepe Üniversitesi çatısı altında yetiştirecek ve onları Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli pozisyonlarındaki hayatlarına hazırlayacağız" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından geçtiğimiz yıl kültür, sanat ve spor alanında başarılı olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören müzik dinletisi ve öğrenciler için hazırlanan oryantasyon programı ile devam etti.

Haber : AYKUT ÜNKER

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Üniversitesi2018- 2019 Akademik YılıProf. Dr. Şahin KARASAR
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