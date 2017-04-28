Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94472
ALTIN
145.053
DOLAR
3.5614
STERLIN
4.6095
EURO
3.8766
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...
SMA hastası minik Ömer tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası minik Ömer tedavi...
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda...

Maltepe'de iş yerine el yapımı patlayıcıyla saldırı

Maltepe'de Türk bayrağı ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen kahraman Astsubay Halisdemir'in resminin asıldığı oto yıkama iş yerine atılan EYP patlamadı.

Maltepe'de iş yerine el yapımı patlayıcıyla saldırı

Maltepe'de Türk bayrağı ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen kahraman Astsubay Halisdemir'in resminin asıldığı oto yıkama iş yerine atılan EYP patlamadı.

28 Nisan 2017 Cuma 08:36
33 Okunma
Maltepe'de iş yerine el yapımı patlayıcıyla saldırı

Alınan bilgiye göre, başını kapüşonla kapatıp yüzünü gizleyen bir kişi, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oto yıkama hizmeti verilen iş yerine EYP attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Türk bayrağının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak olayın seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in resminin bulunduğu binanın dış duvarının dibine düşen EYP patlamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Patlayıcı düzeneğinin fitili yuvasından çıkmış

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları, incelemeleri sonucu EYP'nin fitilinin ateşlemenin ardından yuvasından çıktığı için patlamadığını belirledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiCevizli MahallesiOrhangazi CaddesiMaltepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
64 tankçı askerle ilgili FETÖ iddianamesi mahkemede
64 tankçı askerle ilgili FETÖ iddianamesi mahkemede
HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor
HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor
Bolu'da 'ByLock' kullanan 9 şüpheli tutuklandı
Bolu'da 'ByLock' kullanan 9 şüpheli tutuklandı
"Özgür bir Küçükçekmece"
"Özgür bir Küçükçekmece"
"Mahkeme milletin verdiği kararı değiştiremez"
"Mahkeme milletin verdiği kararı değiştiremez"
Halk oylamasının kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Halk oylamasının kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ