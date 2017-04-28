Maltepe'de iş yerine el yapımı patlayıcıyla saldırı

Alınan bilgiye göre, başını kapüşonla kapatıp yüzünü gizleyen bir kişi, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oto yıkama hizmeti verilen iş yerine EYP attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Türk bayrağının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurarak olayın seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in resminin bulunduğu binanın dış duvarının dibine düşen EYP patlamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Patlayıcı düzeneğinin fitili yuvasından çıkmış

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları, incelemeleri sonucu EYP'nin fitilinin ateşlemenin ardından yuvasından çıktığı için patlamadığını belirledi.