Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99233
ALTIN
141.436
DOLAR
3.5331
STERLIN
4.4670
EURO
3.9378
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor

Maltepe 2. Zırhlı Tugay iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 27 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Maltepe 2. Zırhlı Tugay iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 27 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

20 Haziran 2017 Salı 13:26
15 Okunma
Maltepe 2. Zırhlı Tugay iddianamesi hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 16'sı tutuklu, 1'i firari 27 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame, mahkemeye sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. 

Bu kapsamda, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından, aynı zamanda darbe girişiminden önce toplantıların da yapıldığı Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 384 sayfalık iddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanıkları arasında yer alan ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda komutan olan eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun başında bulunduğu bir grup askerin darbe toplantılarına yer verildi. 

Söz konusu toplantıların 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldığı aktarılan iddianamede, bu dosyasının şüphelilerin zırhlı personel taşıyıcıyla kışla dışına çıktıkları ve dönüş yapmaya çalıştıkları sırada Kenan Evren Kışlası girişinde yakalandıkları kaydedildi. Bazı şüpheli askeri personelin ise 2. Zırhlı Tugay içindeki faaliyetlere katıldıkları belirtilen iddianamede, ayrıca Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay öğrenci olan 9 şüpheli subayın 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatıldı. 

Darbe kalkışmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na büyük önem atfedildiği vurgulanan iddianamede, zira 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan planlamalar doğrultusunda çok sayıda personelin zırhlı araç, tank, GZPT ve diğer askeri araçlarla FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, Üsküdar Çevik Kuvvet, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildiklerinin tespit edildiği belirtildi. 

İddianamede, firari Yarbay İsmail Girgin, tutuklu Yarbay Hakan Bolat, binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, yüzbaşılar Yüksel Koçak, Celil Aybar, Ali Cömert, Abdullah Sezgin, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Olgun Yıldız, Necati Soner Tutmak ve Selim Çalışkan, Üsteğmen Murat Karakaş, Teğmen Süleyman Polatöz, astsubaylar Süleyman Akgün, Murat Akkaya, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile 8 er "şüpheli" olarak yer aldı. 

Soruşturma kapsamında Uzman Çavuş Muhammet Murat Duman ile 8 erin haricindeki şüphelilerin tutuklandığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 

İddianamede, aralarında firari yarbay ve subayların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', aralarında astsubay, uzman çavuş ve erlerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

Bu arada iddianame, darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan 27. iddianame oldu.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa iftar daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa iftar daveti
Ergenekon davası yarın görülmeye başlanacak
Ergenekon davası yarın görülmeye başlanacak
FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası
FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası
İzmir'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon
İzmir'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon
Ceylin'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu
Ceylin'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu
Erzincan merkezli operasyonda FETÖ'den 11 kişi tutuklandı
Erzincan merkezli operasyonda FETÖ'den 11 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ