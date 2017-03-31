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Malkoç'tan ÖSYM'nin 15 dakika kuralı açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM'nin sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarının kapatılması kararına ilişkin gerekli inceleme ve yazışmaların yapıldığını bildirdi.

Malkoç'tan ÖSYM'nin 15 dakika kuralı açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM'nin sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarının kapatılması kararına ilişkin gerekli inceleme ve yazışmaların yapıldığını bildirdi.

31 Mart 2017 Cuma 14:46
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Malkoç'tan ÖSYM'nin 15 dakika kuralı açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Malkoç ve Yalçın, ziyaret öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Malkoç, 12 Mart'ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) adaylara 15 dakika önce sınav binalarında bulunma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğuna ilişkin soru üzerine, "İdare kural koymakta haklıdır. Buna kimsenin bir şey söylemesi söz konusu değil. Yalnız kamu gücünü kullanan idareci arkadaşlar, kuralları koyarken temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymamalı, kısıtlama getirmemelidir." diye konuştu.

Bir insan hakları kurumu olarak olaylara böyle baktıklarını vurgulayan Malkoç, Anayasa'nın 42'nci maddesinde eğitim ve öğretim hakkının temel haklar arasında yer aldığını anımsattı.

Malkoç, şunları söyledi:

"Sınava girecek olan yavrularımız, 'Sınav saat 10.00'da diyorlar, biz sınav saatine 14 dakika kala geldik, sınava giremedik. Bu, bir hak kaybıdır.' diyorlar ve müracaatlarını yaptılar. Gerekli incelemeler yapılıyor. ÖSYM ile ilgili yazışmalar oldu. Bu arada sınav sonuçları açıklandı. Önümüzde de yeni müracaatlar alınacak. Biz, idareden cevabın hızlanması için gerekli görüşmeleri, temasları yaptık. İdareden istediğimiz belgeler, bilgiler geldiğinde de kararı en kısa zamanda hukuka uygun bir şekilde açıklayacağız."

YGS'de kapıdan dönmek zorunda kalan öğrencilere yönelik kamera kayıtları ve basına yansıyan görüntüler olduğunu hatırlatan Malkoç, sınava gitmediği halde "Hakkım zayi oldu." diyenler de olabileceğini, bu ayrımın iyi yapılması gerektiğini kaydetti.

AA

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