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Malkoç'tan cezaevindeki kadınlara ziyaret

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Kapalı Cezaevindeki kadınları ziyaret etti.

Malkoç'tan cezaevindeki kadınlara ziyaret

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Kapalı Cezaevindeki kadınları ziyaret etti.

08 Mart 2017 Çarşamba 16:00
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Malkoç'tan cezaevindeki kadınlara ziyaret

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, basına kapalı yapılan ziyarette şikayetleri dinledi.

Malkoç, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

"Buradaki kadınlar ayda 800 kitap okuyor"

Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Malkoç, "350 kapasiteli bir cezaevinde 600 civarında tutuklu veya hükümlü kadın var. Buna rağmen fiziki ortamı iyi gördüm. Ayrıca mahkumların kütüphane imkanlarından faydalanma oranı bizi çok sevindirdi. Arkadaşların verdiği rakamı duyunca çok memnun oldum çünkü 600 civarında tutuklu veya hükümlü ayda 800 kitap okuyor. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde." diye konuştu.

Malkoç, cezaevindeki gıda üretimi, kuaför ve el işi gibi atölyelerdeki çalışmalara katılım oranlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Allah kimseyi buralara düşürmesin ama burada bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyarette herhalde bugün anlamlıdır. İçeride üniversiteye veya liseye devam edenlerin oranları yüzde 22 civarında. Bu önemli bir rakam." dedi. 

"Çalışanlarımızın yüzde 50'si kadın"

Malkoç, Sincan Kapalı Cezaevi'ni ziyaretinden önce Kamu Denetçiliği Kurumunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Kadın çalışanlara gül dağıtan Malkoç, bugünün hatırına olumsuz konulara dikkat çekilmesi için gerekli gayretin gösterilmesinin önemini dile getirdi.

Bir toplumun medeniyet değerlerinin ölçülebilmesi için kadınların sosyal şartlarına bakılmasının yeterli olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle konuştu:

"Bizim kurumumuzda çalışanların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Tabii bunu çalışma temponuza yansıtarak kadın titizliğini kararlarınıza ve çalışma düzeninize yansıtırsanız güzelin daha güzeli olur. Hem kurumunuz hem de sizler örnek olursunuz. Bunun gayreti içerisinde olduğunuzu biliyorum ama daha iyi olacak inşallah."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hükümlü Kadınlar8 Mart Dünya Kadınlar GünüŞeref Malkoç
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