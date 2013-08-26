Malazgirt Zaferi'nin 942. yıl dönümü

Anadolu'nun kapısı Türk ve İslam dünyasına açan Malazgirt Zaferi kutlamaları, zaferin kazanıldığı alanda sabah namazının kılınması ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığının ortak organizasyonuyla yaklaşık bir aydan beri hazırlıkları sürdürülen kutlamalara sabah namazı ile başlandı.

Okunan ezanın ardından zaferin kazanıldığı ovada, Kırgızistan'dan getirilen 71 kıl çadırın önünde, 1071'e ithafen kılınan sabah namazında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın kıyafetini giyen sanatçı Serdar Kılıç da temsili olarak imamın arkasındaki safta yer aldı.

Yaklaşık 50 kişilik cemaatle kılınan namazın ardından vatandaşlarla tokalaşan Kılıç, namaz sonrası yaptığı açıklamada, sabah namazı kılmanın inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Burada sadece savaşı anlatmanın yanlış olduğu vurgulayan Kılıç, Alparslan'ın bu zaferle Anadolu'ya inanılmaz bir kültür getirerek onu yaymaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de bunun belgeselini yaptım zaten. Bunu yaşıyor, araştırıp okuyorken, gravürlere, minyatürlere de orada yaşadıklarımı hissettiklerimi o belgesele aktarmaya çalıştım. İnanılmaz duygu halindeyim. Arkasındaki Alperenleri ile beraber, savaş öncesinde kıldığı namazla insanlara muazzam bir manevi güç yüklemiş. Ama arkasında inanılmaz bir kültür getirmiş. Savaş kazandıran şey, sadece askerlerin at üzerindeki, kuvvetli, maharetli kılıç sallayıp, ok atması değil onun arkası çok dolu. Ben de onu anlatmaya çalıştım."

Kutlamalar, sabah çelenk sunumuyla devam edecek.



