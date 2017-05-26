Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97533
ALTIN
145.647
DOLAR
3.5738
STERLIN
4.5762
EURO
3.9923
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan alanda Anadolu kültürünü yansıtan kıl çadırları ve stantları gezdi.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan alanda Anadolu kültürünü yansıtan kıl çadırları ve stantları gezdi.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:51
25 Okunma
Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde etkinliğin yapıldığı Malazgirt 1071 Zafer Anıtı Meydanı'na gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan alanda Anadolu kültürünü yansıtan kıl çadırları ve stantları gezdi.

Vatandaşlar alanda kurulan dev sahnedeki yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halaylar çekti.

Gün boyu sürecek etkinlik kapsamında Erzurum Atlı Spor Kulübü, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü, halk oyunları ekipleri ve Muş Valiliği Mehter Takımı gösteri sunacak.

Kutlama programa çerçevesinde "5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması" da düzenlenecek.

"Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalışacağız"

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Türkiye'nin her yerinden vatandaşların katıldığını söyledi.

Program için günler öncesinden hazırlık başlattıklarını anlatan Kırlı, şunları kaydetti:

"Hem Muş'tan hem de farklı illerden vatandaşlar etkinliğe katılıyor. Bizler de vatandaşlarımızla Malazgirt ruhunu yeniden yaşatmaya çalışacağız. Bu kapsamda Okçular Vakfı kendi çadırını kurdu. Gençlerimiz okçuluk sporuyla tanışacak. Yine gençlerimiz için gün boyu sürecek farklı etkinlikler olacak. Vatandaşlarımız burada çok güzel vakit geçirecek. Tüm hazırlıkları tamamladık. Yine gün içerisinde yemek ikramlarımız olacak. Her türlü imkanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akşama kadar 15 bine yakın bir katılım bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Malazgirt Zaferi946. Yıl DönümüMalazgirt 1071 Zafer Anıtı Meydanı5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Booking.com'un faaliyetlerine durdurma kararına itiraz reddedildi
Booking.com'un faaliyetlerine durdurma kararına itiraz reddedildi
İmamın sela okumasını engelleyen sanıklara 13 yıl hapis cezası
İmamın sela okumasını engelleyen sanıklara 13 yıl hapis cezası
Tunceli Valiliğinden 'terör operasyonu' açıklaması
Tunceli Valiliğinden 'terör operasyonu' açıklaması
Darbeciler emniyetin elektriğini kesmek istemiş
Darbeciler emniyetin elektriğini kesmek istemiş
Bitlis'te terör saldırısında 1 asker yaralandı
Bitlis'te terör saldırısında 1 asker yaralandı
"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür"
"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ