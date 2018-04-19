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'Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı 26 Ağustos'ta açılacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Gece gündüz çalışarak 26 Ağustos'a gününe parkı bitirmek istiyoruz, açılış 26 Ağustos'ta yapılacak, büyük bir katılım bekliyoruz." dedi.

'Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı 26 Ağustos'ta açılacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Gece gündüz çalışarak 26 Ağustos'a gününe parkı bitirmek istiyoruz, açılış 26 Ağustos'ta yapılacak, büyük bir katılım bekliyoruz." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:21
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'Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı 26 Ağustos'ta açılacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nın 26 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

Bakan Eroğlu, yaptığı açıklamada, ağustosun zaferler ayı olduğuna dikkati çekerek, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un başladığını anımsattı.

Aynı zamanda 26 Ağustos'un Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam dünyasına açan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı tarih olduğunu belirten Eroğlu, Sultan Alparslan'ın komutasındaki Selçuklu ordusunun 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandığını ve Anadolu'ya mührünü vurduğunu belirtti.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Malazgirt'te zaferin yıl dönümünün kutladığını dile getiren Eroğlu, kutlama sonrasında Erdoğan'ın kendisine muharebenin yapıldığı alanın milli park ilan edilmesi talimatını verdiğini anlattı.

Erdoğan'ın talimatı üzerine hemen çalışmalara başladıklarını aktaran Eroğlu, bütün kurumların görüşü alınarak o bölgenin Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı ilan edildiğini bildirdi.

Fetih yolu tamburlanmış küp taşlardan yapılacak

Eroğlu, uzun devreli gelişme planına göre, milli parkta giriş kapısı, fetih yolu, mescit, merasim alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, namazgah, helikopter pisti, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanı, Malazgirt Meydan Muharebesi canlandırma alanı (turan taktiği ve cenk meydanı), anıt, ziyaretçi tanıtım merkezi, müze ve minyatür, rekreasyon alanı ile idari binanın yer alacağını söyledi.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli parktaki fetih yolunun tamburlanmış küp taşlardan yapılmasını istediğini anlattı.

"Malazgirt ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu"

Önümüzdeki günlerde Muş'a gideceğini anlatan Eroğlu, Bakanlık, Türk Tarih Kurumu, Muş Valiliği ve Muş Alparslan Üniversitesinin iş birliğiyle 26-28 Nisan'da düzenlenen Malazgirt ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu'na katılacağını, birçok tesisin temelini de atacağını aktardı. Eroğlu, şöyle konuştu:

"Malazgirt'e giderek, yapılan çalışmaları inceleyeceğiz. Muhteşem bir proje hazırladık. Cumhurbaşkanımıza da gösterdik, o da beğendi. Gece gündüz çalışarak 26 Ağustos'a parkı bitirmek istiyoruz. Açılış 26 Ağustos'ta yapılacak, büyük bir katılım bekliyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü 26 Ağustos'ta bu sene tekrar kutlayacağız."

Bakan Eroğlu, milli parktaki bütün çalışmaları en ince ayrıntısına kadar incelediğini belirterek, "Malazgirt Zaferi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Anadolu'nun kapılarının kahraman milletimize açıldığı bir tarihtir. Sultan Alparslan ve onunla birlikte bu zaferi kazanan askerlerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum, ruhları şad olsun." dedi.

"Seçimin erkene alınması belirsizliklerin ortadan kalkması için"

24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçime de değinen Veysel Eroğlu, "Belirsizliklerin ortadan kalkması, ülkemizin daha güçlü ve kararlılıkla yola devam etmesi için alınan 24 Haziran 2018 erken seçim kararı, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluMalazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı
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