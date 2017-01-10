FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.
Kar yağışı barajlara yaradı
Balıkçılar 'demir attı', fiyat tezgaha yansıdı
Alo 181'e en çok 'kentsel dönüşüm' soruldu
Mağdur kadınlar 'kadın polise' ifade vermek...
İzmir beyaza büründü
Malatya'da FETÖ'den 30 öğretmen gözaltına...
Pegasus 114 seferini iptal etti
Atatürk Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!