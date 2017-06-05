Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.328
DOLAR
3.5046
STERLIN
4.5150
EURO
3.9515
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale...

Malatya'daki darbe girişimi davasının üçüncü duruşması yarın başlayacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yarın görülecek.

Malatya'daki darbe girişimi davasının üçüncü duruşması yarın başlayacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yarın görülecek.

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:31
1 Okunma
Malatya'daki darbe girişimi davasının üçüncü duruşması yarın başlayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması yarın başlayacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Özel hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda yarın görülecek davada dinlenmeyen askerlerin savunmasının alınmasına devam edilecek.

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 68 sanık savunma yaptı.

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı bir önceki duruşmada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedilmişti.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMalatyaDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı
Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı
KAHREDEN “KAZA”
KAHREDEN “KAZA”
Yazarımız Çilingir’den anlamlı açılış
Yazarımız Çilingir’den anlamlı açılış
"2017 ekonomide sıçrama yılı olacak"
"2017 ekonomide sıçrama yılı olacak"
Silah deposu olarak kullanılan mağara bulundu
Silah deposu olarak kullanılan mağara bulundu
Darbeciler 'SMS' ile darbe emri vermiş
Darbeciler 'SMS' ile darbe emri vermiş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ