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Malatya'daki darbe girişimi davasının altıncı duruşması başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Malatya'daki darbe girişimi davasının altıncı duruşması başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.

14 Mart 2017 Salı 10:00
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Malatya'daki darbe girişimi davasının altıncı duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

Haklarında kamu davası açılan ve aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay ve astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı duruşmanın ikinci haftasında da Yakınca Spor Salonu çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Jandarmanın eskort araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun'un da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince salona alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanacakları öğrenildi.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemleri alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıkları, sanık yakınlarını, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra salona aldı.

Geçen hafta Huduti ve Angun'un da aralarında bulunduğu 17 tutuklu askerin savunmaları alınan davanın bugünkü oturumunda diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAdem HudutiDarbe Girişimi
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