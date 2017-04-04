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Malatya'daki darbe girişimi davası devam ediyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ikinci oturum başladı

Malatya'daki darbe girişimi davası devam ediyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ikinci oturum başladı

04 Nisan 2017 Salı 11:03
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Malatya'daki darbe girişimi davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 26'sı tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ikinci oturumu başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması için Yakınca Spor Salonu çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Duruşmaya sanık Adem Huduti tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile bağlandı.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

7 Mart'tan bu yana 52 sanık savunma yaptı

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 52 sanık savunma yaptı.

Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyüp Özcan, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti, Huduti'nin darbe girişimi sırasında telefonla görüştüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Malatyadaki Darbe Girişimi DavasıFETÖMalatya
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