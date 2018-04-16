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Malatya'da FETÖ'nün hücre evleri soruşturması

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün hücre evinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da FETÖ'nün hücre evleri soruşturması

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün hücre evinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:04
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Malatya'da FETÖ'nün hücre evleri soruşturması

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri Tunceli'ye gönderilirken, adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Malatya'da 11 Nisan'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin "mahrem sorumluları'nın da bulunduğu 11 şüpheli hücre evinde gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Malatya Cumhuriyet BaşsavcılığıMalatyaFETÖ
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