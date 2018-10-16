Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98631
ALTIN
228.844
DOLAR
5.7983
STERLİN
7.6389
EURO
6.7133
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Maket polis araçları kazaları azalttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı." dedi.

Maket polis araçları kazaları azalttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 10:04
0 Okunma
Maket polis araçları kazaları azalttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da yaygınlaştırmaya karar verdik." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'de her yıl 1 milyon yeni aracın trafiğe çıktığını söyleyen Ersoy, alınan tüm önlemlere rağmen halen yılda yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Trafik kazalarında günlük ortalama 20 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ne yapabiliriz diye sürekli arayış içerisindeyiz. Diğer şartlar yanında, yoğunlaştırılmış denetimlerle bu trafik kazalarını engelleyebiliriz. Türkiye'de 'kara nokta' dediğimiz kazaların, özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik. Buralarda yalnızca maketlerle denetim yapmıyoruz, sürekli denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. 582 noktaya maketleri koyduk, bunları ışıklandırdık. Maket koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17,4 oranında azalma sağlandı. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik."

Maket polis araçlarının maliyetine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkanlarla yaptılar. Bunlar için Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık. Karayolları üzerinde kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarmamız, belediyeler ortak ihtiyaçları tespit ediyoruz. Onlar kendi bölgelerinde bu önlemleri alıyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma personeline FETÖ operasyonu
Jandarma personeline FETÖ operasyonu
Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor
Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor
Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Berkay'ın avukatı Arda'nın tutuklanmasını istedi
Berkay'ın avukatı Arda'nın tutuklanmasını istedi
Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı
Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı
Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi
Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi
Zırhlı Birlikler darbe davasında tanık beyanlarına başlandı
Zırhlı Birlikler darbe davasında tanık beyanlarına başlandı
İçişleri Bakanlığı 259 muhtarı görevden aldı
İçişleri Bakanlığı 259 muhtarı görevden aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ