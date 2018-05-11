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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora unvanı

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora unvanı

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 14:57
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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora unvanı

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Üniversitenin Kültür Merkezi'nde düzenlenen fahri doktora töreni, saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, daha sonra Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a cübbe giydirerek, fahri bilim doktorluğu unvanı belgesini takdim etti.

"Atatürk ve Makedonya" konferansı

Törenin ardından Ivanov, "Atatürk ve Makedonya" konulu konferans verdi.

Ivanov, konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan bu yana 98 yıl geçtiğini, Sivas Kongresi'nde alınan kararların tüm ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "Sivas Kongresi Makedonyalı bir adam sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Kongreyi başlatan ve başkanlığını yapan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, kabiliyetleri açısından bir asker, sezgileri açısından bir öğretmen, hassasiyetleri açısından ise bir siyasetçiydi. Mustafa Kemal ve Makedonya arasındaki bağ sadece coğrafi bir bağ değildi. Makedonya sadece onun doğduğu yer değil, aynı zamanda onun anlayışını, görüşlerini ve karakterini şekillendirmiş olan ortamdı. Atatürk, Makedonya'da birlikte var olmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenebilmişti." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Makedonya ilişkisine de işaret eden Ivanov, "Makedonya, Atatürk'ün tüm bu değerleri öğrendiği pencereydi, karakterini ve dünya görüşünü şekillendiren ortamdı. İleride Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açacak olan fikirlerin büyümesine yardımcı bir yerdi. Kim bilir, meşhur düşüncesini dile getirirken belki de Makedonya'yı hatırlamıştı, 'Yurtta sulh, Cihanda sulh.' Makedonya her zaman birçok büyük evladın doğum yeri olmuştur. Bunlardan biri şüphesiz Atatürk'tür." diye konuştu.

Törene, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandama Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

AA

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