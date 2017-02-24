Mahruki'ye 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.