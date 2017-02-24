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Mahruki'ye 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahruki'ye 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

24 Şubat 2017 Cuma 17:21
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Mahruki'ye 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde AKUT Başkanı olan Nasuh Mahruki'nin katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

İlk duruşma 8 Haziran'da

Mahruki'nin "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 8 Haziran'da yapılmasına hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AKUTNasuh MahrukiCumhurbaşkanına Hakaret
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