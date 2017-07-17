Mahrem yapılanmanın öğretmeninden 'Çok şaşkınım' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Örgütün Hava Kuvvetlerine yönelik mahrem yapılanmasında öğretmen olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen sanık Murat Öner, savunmasında iddiaları reddederek, 4. Ana Jet Üs Komutanlığının nerede olduğunu dahi bilmediğini iddia etti.

Örgütsel manada ya da gerçek anlamda hiç öğretmenlik yapmadığını öne süren Öner, iddianamede belirtilen mali işlerin kariyer olarak ilgi alanı olmadığını söyledi.

Yaklaşık üç yıl bir enerji şirketinde idari işlerde çalıştığını anlatan Öner, iddianamede belirtilen para transferlerinin bu şirketin harcamalar için kendisine yaptığı havaleler olduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki aleyhte beyanları reddeden Öner, iddianamede anlatılan geziye katılmadığını, orada ismi zikredilenleri de tanımadığını iddia etti.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Öner'in eşinde ByLock bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Öner, eşinin teknolojiyle çok ilgili olmadığını, ihtiyaç duyduğu programları kendisinin yüklediğini, telefonunda ByLock bulunmadığını savundu.

Öner'in, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çok şaşkınım. Cuma günü tahliye olurum diye bekliyordum." demesi üzerine Başkan Sarıdoğan, "Herkes şaşkın burada zaten." karşılığını verdi.

Örgütün hava kuvvetlerine yönelik mahrem yapılanması kapsamında Akıncı Üssü'nde öğretmen olarak görev yaptığı belirtilen sanık Mehmet Ali Gözügök, iddianamede hava pilot yüzbaşı olduğu belirtilen sanık Osman Mızrak, eski Hava Pilot Teğmen Mert Kalaç, eski Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Yiğit Gül ile eski Hava Pilot Üsteğmen Muhammet Alkan da savunma yaptı