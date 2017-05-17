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Mahrem toplantı bilgileri yutulabilir boyutta flash bellekte

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin sözde emniyet imamı eski öğretmen R.S, gizliliğine çok önem verdikleri toplantılarda alınan kararları çift şifreli ve baskın anında yutulabilecek ebatta flash belleklere aktardıklarını itiraf etti.

Mahrem toplantı bilgileri yutulabilir boyutta flash bellekte

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin sözde emniyet imamı eski öğretmen R.S, gizliliğine çok önem verdikleri toplantılarda alınan kararları çift şifreli ve baskın anında yutulabilecek ebatta flash belleklere aktardıklarını itiraf etti.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:26
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Mahrem toplantı bilgileri yutulabilir boyutta flash bellekte

KAHRAMANMARAŞ 

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet mensuplarının bulunduğu 6'sı tutuklu 26 sanık hakkında hazırlanan 213 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ üyelerinin yakalanmamak için başvurduğu haberleşme tekniklerinin anlatıldığı iddianamede, örgütün sözde emniyet imamı olan tutuklu R.S'nin, il abilerinin gizliliğe çok önem verdiği, toplantı ve sohbetlerde anlatılacak konular ile alınan kararları flash belleklerde sakladığı ve bunların çift şifreyle korunduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün yakın illeri birbiriyle irtibatlandırarak kontrolü sağlamaya çalıştığını aktaran R.S'nin iddianamede şu ifadeleri yer aldı:

"Ben 2011 yılında polislerin abiliğine tayin olmuştum, Gaziantep'in sorumlusu 'Hakan' isimli birisiydi. Şanlıurfa ilinin sorumlusu 'Mehmet', Kilis ilinin sorumlusu ise 'Nedim'di. Bizim üzerimizde de Gaziantep'te 'Ali' isimli şahıs vardı. Ali'nin üzerindeki Gaziantep bölge sorumlusunu bilemiyorum, zaten örgüt bu yıllarda gizliliğe önem vermişti. Ayda bir yapılan toplantıların dört il sorumluları ile bir de Gaziantep bölgeyi temsil eden şahısla birlikte 5 kişi olurduk. Toplantının ilerleyen saatlerinde hukukçu olarak bildiğimiz 'Yakup' isimli bir şahıs gelirdi, bu da iştirak ederdi. Kendi arkadaşlarımızdan ceza alan, hukuki sürece maruz kalan, açığa alınan kişilerle ilgili değerlendirme yapar, izlenecek yol haritası ortaya koyar, ilgili kişi hangimizin sorumluluk alanındaysa bize söylenen bilgileri bu kişiye ileterek yapacaklarını anlatırdık. Bu toplantıda himmetleri teslim eder, bize okuyacağımız kitap ve kaynaklar konusunda yönlendirmede bulunurlardı."

15 Temmuz'dan sona imha etmişler
R.S. sorumlu oldukları illerde bölge toplantılarında konuşulanların aynısının sohbetlerde de anlatıldığını ve toplantıda geçen bilgilerin gizliliğine önem verdiklerine değindi.

Toplantı ve sohbet bilgilerinin gizlilik gereği flash belleklere aktarıldığını vurgulayan R.S, "Flash bellekler sadece il abilerinde olur. Çift şifrelidir, herkes açamaz. Flash bellekler küçük hacimliydi, muhtemelen bir aramaya tabii olunduğu zaman yutulabilecek miktarda minikti. Telefonlara takılan mini SD kart niteliğindeydi. 15 Temmuz 2016 tarihinden yaklaşık 4-5 gün sonra bölge abisi WhatsApp'tan 'flash bellekleri kırıp atın, yok edin' diye talimat verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda flash bellekleri imha ettik. Ben flash bellekleri keserek imha ettim ve çöpe attım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle içerisinde eski emniyet mensuplarını bulunduğu 26 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahrem ToplantıBilgiFlashönce Vatan
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