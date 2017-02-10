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'Mahrem imam' soruşturmasında 8 tutuklama

FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı, aralarında Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Mahrem imam' soruşturmasında 8 tutuklama

FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı, aralarında Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Şubat 2017 Cuma 11:33
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'Mahrem imam' soruşturmasında 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 rütbeli subay, bir öğretmen ve bir kimyager, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 8'i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.

Hakimliklerce sorgulanan şüphelilerden 8'i cezaevine gönderildi.

Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül ve Üsteğmen Fazlı Türkmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, 29 Ocak'ta Aksaz Deniz Üssü ve Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıklarında incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarına eşlik etmişti.

Ziyaretin ardından Ankara'ya dönen Bülbül, 30 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖBilgehan BülbülMahrem Imamları
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