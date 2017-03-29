Mahmutbey gişelerini kapatan FETÖ'cülere müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu rütbeli olmak üzere 36 şüpheli asker hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıl kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmaya çalışılması ve Ispartakule'de meydana gelen ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerlerin iştirak ettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan 213 sayfalık iddianame, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan Binbaşı Enver Muratoğlu, üsteğmenler Zübeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Durali Sazlık, Yunus Uysal ve Hüseyin Babur ile 25 er "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheli Durali Sazlık haricindeki 10 rütbeli askerin soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedildi.

Şüphelilerin ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, şüphelilerin ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin hazırlanan 19. iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.