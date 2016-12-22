Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) geçiş güzergahındaki Mahmutbey'de trafik yoğunluğunu önlemek için başlatılan uygulama kapsamında araçlar, gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın geçiş yapabiliyor.
Serbest geçiş sisteminin geçen ay devre alınmasının ardından gişelerin yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım ekipleri ve iş makinalarının gidiş-geliş yönündeki çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor.
Ekiplerin yol güvenliğini sağlamak için trafiğin kısa süreli durdurulması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığı görüldü.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!