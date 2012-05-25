Mahkemeden 'Aysel Tuğluk' kararı

ANKARA - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, 28 Şubat 2007'deki kongrede yaptığı konuşmada ve 2 Mart 2007'de parti genel merkezindeki basın açıklamasında ''terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek'' iddiasıyla 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sonuçlandı.



Tuğluk'un, kongrede yaptığı konuşmaların ve basın açıklamasının ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu oluşturduğu, eylemin, ''düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiyle toplantı ve gösteri düzenleme hakkı'' olarak kabul edilemeyeceği belirtilen kararda, Tuğluk'un terör örgütünü faaliyetlerini haklı göstermeye çalıştığı ve terörizmi yücelttiği, bu amaçla bölücü terör örgütüne manevi destek sağladığı ve terör örgütü propagandası yapma suçu işlediği kaydedildi.

Mahkeme, bu gerekçelerle Tuğluk'u ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 15 gün hapse mahkum etti. Tuğluk'un, TCK'nın 53. maddesinde düzenlenen ve bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar veren mahkeme, Tuğluk hakkında verdiği mahkumiyet hükümlerinin açıklanmasını, CMK'nın 231. maddesine göre geri bıraktı.