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Mahkeme Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'yı dinleyecek

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada Cumhurbaşkanının eski Başyaveri Albay Yazıcı'nın da bulunduğu geri kalan 7 sanık mahkeme heyetince dinlenecek.

Mahkeme Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'yı dinleyecek

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada Cumhurbaşkanının eski Başyaveri Albay Yazıcı'nın da bulunduğu geri kalan 7 sanık mahkeme heyetince dinlenecek.

08 Mart 2017 Çarşamba 09:36
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Mahkeme Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'yı dinleyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Binanın yakınında toplanan çok sayıda kişi, sanıkları protesto etti. Terör örgütü ve örgütü elebaşı Fetullah Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve İngilizce yazılar yer alan dövizler taşıdı.

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit ve helikopter pilotlarının da arasında bulunduğu tutuklu 37 sanık dinlendi.

Yargılamanın üçüncü haftasında, diğer 7 sanığın da dinlenmesinin ardından ara kararın açıklanması bekleniyor. Savunmasını bugün verecek sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSuikast GirişimiAli Yazıcı
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