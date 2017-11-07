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Mahkeme Başkanından FETÖ sanıklarına 'Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz' uyarısı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin duruşmada, mahkeme başkanı, bir hafta sonra savunma yapmak isteyen sanıkları "Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz" diyerek uyardı.

Mahkeme Başkanından FETÖ sanıklarına 'Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz' uyarısı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin duruşmada, mahkeme başkanı, bir hafta sonra savunma yapmak isteyen sanıkları "Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz" diyerek uyardı.

07 Kasım 2017 Salı 16:07
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Mahkeme Başkanından FETÖ sanıklarına 'Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz' uyarısı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın ikinci gününde, bazı sanıkların daha Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla kimlik tespiti yapıldı.

Mahkeme başkanından uyarı

Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, alfabetik sıraya göre savunma yapacak sanıkların isimlerini okumaya başladı.

İsimleri okunan yaklaşık 20-30 kişiden bazıları, avukatları olmadığı için savunma veremezken, pek çok sanık da bir hafta sonra savunma yapmak için süre istedi.

Sanıkların sürekli bir hafta süre istemesi üzerine Mahkeme Başkanı Köksal da sanıkları "Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz" diyerek uyardı.

"Sen mi örgütlüyorsun bunları?"

Sanık eski yarbay Bülent Ak'ın da bir hafta sonra savunma yapabileceğini söylemesine karşılık Köksal, "Sen mi örgütlüyorsun bunları yoksa? Herkes bir hafta süre istiyor." dedi.

Köksal'ın, tüm sanıklara yönelik kimin savunma yapmak istediğini sorması üzerine ilk önce 6-7 sanık ayağa kalktı. Bunun üzerine Köksal, savunma yapmak istediklerini belirterek, ellerini kaldıran tüm sanıkları not ettirdi.

"Elebaşı burada olsa ne söylemek istersin?"

Daha sonra duruşmada ifade vermek isteyen sanık eski yüzbaşı Ahmet Evren Saka savunma yaptı.

Saka, Mahkeme Başkanı Köksal'ın sanıklar hakkındaki eylemler ve suçlamalara ilişkin iddianameyi özetlemesinin ardından yaptığı savunmasında, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında tayin subayı olarak görev yaptığını söyledi.

Mahkeme Başkanı ve heyet üyelerinin "15 Temmuz'u kim yaptı?" sorusuna "FETÖ" yanıtını veren Saka, "Elebaşısı burada olsa ne söylemek istersin?" sorusuna da "Bu hainliği neden yaptın?" diyeceğini iddia etti.

Saka, "Yakalarsan ne yaparsın?" sorusunu ise "Emniyet güçlerine teslim ederim." diyerek cevapladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBeştepe
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