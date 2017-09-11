Mahallenin Köpeği Çıtır Nerede?

İstanbul Beylerbeyi‘nde yaşadığı mahalleden bir akşam vakti götürülen köpek Çıtır‘dan haber alınamıyor. Çıtır 17 yaşında, yaşlı ve sağlığı iyi olmayan bir köpek. 17 senedir, yani doğduğundan beri aynı mahallede yaşayan Çıtır bir akşam vakti ortalıktan kayboldu. Semtinin köpeğine sahip çıkan hayvanseverler günlerdir Çıtır’ı arıyor.

Hayvanseverlerin araştırması sonucunda Çıtır’ın aynı mahallede yaşayan bir akademisyen tarafından taksiye bindirilip götürüldüğü öğreniliyor. Mahallelinin tüm engellerine rağmen akademisyen kadın tarafından taksiye bindirilip götürülen Çıtır’dan bir daha haber alınamıyor. Mahallelinin ulaştığı taksi şoförü, kadın ve köpeği Ataköy’de bir apartman önünde indirdiğini söylüyor.

Hayvan aktivistleri Çıtır’ı götüren akademisyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

