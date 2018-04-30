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Mağduriyet yaşayan memurun sorununa KDK'den çözüm

Kendi isteği dışında başka bir yere geçici olarak gönderilen memur, KDK'nin görüşmeleri sonrasında eski görev yerine döndü.

Mağduriyet yaşayan memurun sorununa KDK'den çözüm

Kendi isteği dışında başka bir yere geçici olarak gönderilen memur, KDK'nin görüşmeleri sonrasında eski görev yerine döndü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:52
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Mağduriyet yaşayan memurun sorununa KDK'den çözüm

Kendi rızası dışında geçici olarak başka bir yere gönderilen memur, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) arabuluculuk görüşmeleri sonrasında eski görev yerine döndü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumunda çalışan memur, rahatsızlığı nedeniyle hastanede bir süre tedavi gördü.

Taburcu oldukta sonra amiri tarafından iyileşmesine yardımcı olacağı gerekçesiyle başka bir ilçeye geçici görevle gönderilen çalışan, eski görev yerine tekrar tayin edilmesine yönelik taleplerinin reddedilmesinin ardından KDK'ye başvurdu.

Geçici görevlendirmede kendi rızasının bulunmadığını belirten başvurucu, geçici görev yolluğunun da ödenmediğini ifade ederek eski görev yerine tekrar tayinini talep etti.

KDK, başvurucunun çalıştığı kurumla "dostane çözüm yolu" kapsamında arabuluculuk görüşmeleri gerçekleştirdi.

5 bin liralık geçici görev yolluğu ödendi

Yapılan görüşmelerin ardından eski görev yerine dönen başvurucuya, uzun süredir alamadığı 5 bin liralık geçici görev yolluğu da ödendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği KurumuKDKArabuluculuk
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