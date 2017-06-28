Mağduriyet Yaşamadan Yazlık Kiralayın

Özellikle çocuklu bir aileyseniz, kalacağınız mekanın sizin için büyük bir önemi var. Yazlık kiralamak gidilecek bölgeye göre hem daha avantajlı hem de ailenizin rahatça tatilini geçirebilmesi için ideal bir seçenek. Dört ya da beş kişilik bir ailenin tatil köyüne vereceği masrafın çok daha altına kiralık villa bulma şansı elde edebilirsiniz. Ancak her bölgede yazlık kiralamanın kendine göre incelikleri bulunmaktadır. Özellikle fırsatçı kişilere yakalandığınızda normalde ödemeniz gerekenin çok daha üstünde bir bedel ödeyebilir, taahhüt edilen evden kötü bir eve gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yazlık ev kiralarken mağdur olmadan kiralama işlemlerini tamamlamak huzurlu bir tatil geçirmek açısından önemli olacaktır. Peki, yazlık kiralarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte yazlık kiralamanın incelikleri…

Kiralama yapacağınız lokasyona dair detaylı bilgi talep edin

Yazlık ev kiralama ilanlarının birçoğunda evin denize çok yakın olduğu söylenir. Bunun gerçek olup olmadığı bir muammadır. Gerçekten kiralamayı planladığınız ev denize yakın mı? Bu tür ilanlara şüpheyle yaklaşmak ve emlak danışmanından kiralık evin lokasyonuna dair detaylı bilgi talep etmekte fayda vardır. Evin yakınındaki alışveriş merkezleri, eve dair ulaşım olanakları ve sosyal tesisler hakkında sorular sorun. Emlak danışmanının verdiği cevaplara göre araştırma yapıp evin gerçek yerini tespit edebilirsiniz. Bu sayede evin tam olarak denize yakın olup olmadığına dair bilgi edinme şansınız olabilir.

Kiralamayı profesyonel firmalardan gerçekleştirin

Yazlık ev kiralamak için güvenilen ve mümkün olduğunca fazla detay veren firmalardan kiralama yapmakta fayda vardır. Vakit kaybı olmaması adına kiralık yazlık aradığınız bölgeyi netleştirip, bu bölgeye kurumsal bir emlak firmasının hizmet verip vermediğini araştırın. Bölgeye dair fiyat araştırması yaparak, size verilen fiyatları kıyaslayın. Bu sayede hem tatil bütçenizi belirleyebilir hem de kiraladığınız eve dair yüksek bir bedel ödememiş olursunuz. İlan incelemelerini yaparken ilanı veren emlak firmasına dair detaylı bilgi edinerek internet üzerinden firma hakkında herhangi bir şikayet olup olmadığına bakmak yerinde olacaktır.

Sadece fotoğraflarla ev kiralamayın

Eğer kiralayacağınız yazlık evi ziyaret edemiyorsanız, size gönderilen fotoğraflardaki evle karşılaşmama riskiniz yüksek olacaktır. Bu nedenle emlak danışmanından mümkünse evin içini ve dışını gösteren bir video veya canlı görüntü talebinde bulunabilirsiniz. Bu görüntüler de eğer resimlerdeki gibiyse gönlünüz rahat bir şekilde kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kiralama ücretinin tamamını ödemeyin

Yazlık kiralama esnasında yapılan en büyük hata ücretin tamamının ödenmesidir. Bu hataya sakın düşmeyin. Yazlık kiralarken ücretin tamamını değil belli bir bölümünü ödeyin. Yatıracağınız bedeli mutlaka banka üzerinden bir hesap numarasına ya da IBAN numarasına transfer edin. Vergi veya temizlik ücreti gibi ek tahsilatlarla karşılaşmamak için bu konuları da anlaşma aşamasında açıklığa kavuşturun.