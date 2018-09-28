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'Magandalar' 8 ayda 448 kutlamayı zehir etti

Düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda 2018 yılının ilk 8 ayında havaya ateş açılması sonucu 4'ü ölümlü, 444'ü yaralamalı olay meydana geldi.

'Magandalar' 8 ayda 448 kutlamayı zehir etti

Düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda 2018 yılının ilk 8 ayında havaya ateş açılması sonucu 4'ü ölümlü, 444'ü yaralamalı olay meydana geldi.

28 Eylül 2018 Cuma 11:35
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'Magandalar' 8 ayda 448 kutlamayı zehir etti

Bu yılın ilk 8 ayında düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda rastgele ateş edilmesi sonucu 4'ü ölümlü, 444'ü yaralamalı toplam 448 olay meydana geldi.

Yaşanan mutla anları sorumsuz ve bilinçsiz şekilde havaya silahla ateş ederek kutlayanlar, insan canını hiçe sayıyor. Havaya rastgele ateş açılması sonucu çevredeki kişi ya da kişiler yaralanıp ölebiliyor.

Sorumluluk bölgelerine göre emniyet ya da jandarma birimleri, söz konusu olaylara anında müdahale ediyor.

Bu kapsamda ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde bu yılın ilk 8 ayında düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda "maganda" kurşunlarının neden olduğu 448 olay yaşandı. Olayların 4'ünde can kaybı yaşanırken 444'ü ise yaralanmayla sonuçlandı.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ölümle sonuçlanan olaylarının tamamı aydınlatıldı. Yaralanmayla sonuçlanan olayların aydınlatılma oranı da yüzde 36,9 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ise "maganda" kurşunlarından dolayı 11 ölümlü, 623 yaralamalı olay meydana gelmişti. Ölümlü olayların tamamı, yaralamayla sonuçlanan vakaların ise yüzde 38,8'i aydınlatılmıştı.

İki yıl önce de havaya ateş edilmesi nedeniyle düğün ve asker uğurlaması gibi organizasyonların 9'unda ölüm, 581'inde yaralanma yaşanmıştı. Can kaybının yaşandığı olayların yüzde 54,5'i, yaralanmanın olduğu vakaların yüzde 36,5'inin faillerine ulaşılmıştı.

Son 2 yılda ölümle sonuçlanan olayların aydınlatılma oranları kıyaslandığında, 2016'ya göre 2017'de yaklaşık yüzde 50 artış olduğu saptandı.

Uzunkaya'dan "tedbirleri artırın" talimatı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, merkez ve taşra teşkilatlarına gönderdiği yazıda, düğün ve asker uğurlaması gibi sevinç anlarında silahla ateş edilmesinin engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin artırılması talimatı verdi.

Huzur ve güvenin bozulmaması için bu tür olayların engellenmesinin önemine işaret eden Uzunkaya, herhangi bir güvenlik ve denetim zafiyetine meydan verilmemesini istedi.

Uzunkaya, bu tür etkinliklerde silah kullanılmasının, uluslararası kamuoyunda ülkenin güvenlik algısını olumsuz etkilediğine de dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Düğün Ve Asker UğurlamasıMagandalar
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