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"Maganda kurşunuyla" yaşıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlerinin damında dururken bir düğünden havaya ateş açılması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Hasan Haraç'ın sırtındaki mermi çıkartılamadı.

"Maganda kurşunuyla" yaşıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlerinin damında dururken bir düğünden havaya ateş açılması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Hasan Haraç'ın sırtındaki mermi çıkartılamadı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:13
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"Maganda kurşunuyla" yaşıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlerinin damında "maganda kurşunuyla" vurulan Hasan Haraç'ın (11) sırtına isabet eden mermi çıkarılamadı.

20 gün önce ilçeye bağlı Değirmen Karşı Mahallesi'ndeki evlerinin damında çalışan babasının yanında duran Haraç'ın sırtına, bir düğünden ateşlenen mermi isabet etti.

Olay sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Haraç, burada bir ameliyat geçirdi ancak riskli olmasıyla nedeniyle sırtına isabet eden mermi çıkartılamadı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen çocuk, sırtında kalan mermi nedeniyle sol kol ve parmaklarını oynatmakta zorluk çekiyor.

Baba Murat Haraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yanında durduğu sırada bir anda yere yığıldığını anlattı.

Olay sonrası zor günler yaşadıklarını ifade eden baba Haraç, "Ameliyat oldukça riskli olması ve yaşının küçüklüğü nedeniyle mermi alınamadı. Bunu ilerleyen zamanlarda yapacaklar. Sol kolunda ve parmaklarında hareket eksikliği var. İnşallah bugünleri aşacağız.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayMaganda KurşunuReyhanlı
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