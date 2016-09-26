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Madenlere iş güvenliği cezası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "MİGEM kayıtlarına göre, 2015 yılında bin 86 adet idari para cezası uygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66 bin lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir." dedi.

Madenlere iş güvenliği cezası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "MİGEM kayıtlarına göre, 2015 yılında bin 86 adet idari para cezası uygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66 bin lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir." dedi.

26 Eylül 2016 Pazartesi 10:57
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Madenlere iş güvenliği cezası

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından geçen yıl 6 bin 494 maden sahasının, iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendiğini belirterek, "MİGEM sistem kayıtlarında yapılan sorgulamalara göre, 2015 yılında bin 86 adet idari para cezası uygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66 bin lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Albayrak, muhalefet tarafından TBMM'ye iletilen bazı soru önergelerine verdiği yazılı cevapta, iş yerlerinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik teftişlerin anlık teftişler olduğunu ve söz konusu iş yerlerinde mevzuata aykırılıkların tespit edildiğini bildirdi.

İş verenlerin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Albayrak, "MİGEM tarafından 2015 yılı içerisinde denetlenen saha sayısı 6 bin 494 olup, bunlardan 77'sinin faaliyetleri durdurulmuştur. 20 Şubat 2016 tarihi itibariyle MİGEM sistem kayıtlarında yapılan sorgulamalara göre 2015 yılında bin 86 adet idari para cezası uygulaması yapılmış olup, 69 milyon 66 bin 591 lira tahakkuk gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, Türkiye'deki maden mevzuatının, Avrupa Birliğinin maden sektörüne yönelik direktifleri ile "Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük" temel alınarak yenilendiğini hatırlattı.

Maden işletmelerinde, işlerin tekniğine uygun ve emniyetle yürütülmesini sağlamak amacıyla en az bir maden mühendisinin çalıştığını belirten Albayrak, işletmenin büyüklüğüne göre teknik eleman bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 26.09.2016 10:59
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