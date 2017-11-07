Maden işçilerinin ocaktan çıkmama eylemi sona erdi

Zonguldak ve Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı bazı maden ocaklarının özelleştirileceği iddiasıyla işçiler tarafından başlatılan ocaktan çıkmama eylemi sona erdi.

TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerine bağlı tesislerde dün 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, başlattıkları eylem kapsamında ocaktan çıkmamış, 08.00-16.00 ve 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler de arkadaşlarına destek vermişti.

Eylemin ardından Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile bazı yönetim kurulu üyeleri, Ankara'ya giderek konuyla ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüştü.

Görüşmenin ardından maden işçileri yaklaşık 21 saat süren eylemlerine son vererek ocaktan çıktı. İşçiler daha sonra GMİS Genel Merkezi önüne gelerek burada beklemeye başladı.

Kente gelen Atalay, sendika binasından işçilere hitaben yaptığı konuşmada, maden işçilerinin eylemini dün sabah 07.00'da öğrendiğini ve uzun bir 24 saat geçirildiğini söyledi.

Konunun 15 gün süren bir süreç olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Sendika yöneticileri, Ankara'ya gelerek TBMM'deki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında, TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile ilgili yer alan 58. madde ile ilgili tereddütleri ve sıkıntıları olduğunu, bu olursa buraların özelleşeceğini ifade ettiler. O süreçte görüştüğümüz siyasiler bunun böyle olmayacağını ifade ettiler. Bizim, 58. maddeyle ilgili, 'TTK'nın devlet eliyle işletilen sahaları hariç tutulacak.' diye talebimiz vardı. Bu konu üzerinde anlaşma sağlandı. 9 Kasım'da TBMM gündemine getirecekler ve bu iki kelime ilave edildikten sonra bizim bir sıkıntımız ve problemimiz kalmayacak. Bu bölgeye ve bu kömüre Türkiye'nin ihtiyacı var. Son günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın, 'yerli kömür' ifadesi var. Yerli kömürün anavatanı da bu bölge. Bu bölgeye herkesin sahip çıkması lazım."

Konuşmanın ardından maden işçileri slogan atarak dağıldı.

Atalay, daha sonra GMİS Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililer ve siyasilerle yaptıkları konuşmalarda Torba Yasa'nın Meclise getirilmesi halinde TTK'nın sahalarıyla ilgili 58. maddenin bu kapsam dışında kalacağını ifade etti.

Özelleştirmeyle ilgili herhangi bir tedirginliklerinin olmadığını vurgulayan Ergün Atalay, şöyle konuştu:

"Bu maddeyle ilgili de perşembe günü yasayı eğer Meclise getirirlerse öğleden sonra müzakere yapılacak. Bu madde ilave edilecek. Bizim arzu ettiğimiz gibi olacak. İşin özeti bu. Bunu konuşurken redevanslı sahalar ve kullanılmayan ocaklar var. Onların ifadesi de kısa zamanda buraların büyük firmalar eliyle işletileceğini, insanların buralarda çalışacağını ifade ettiler. Ama bizi esas ilgilendiren bölüm şu anda TTK'nın kendi sahalarının bu kapsam dışında tutulmasıydı. Arkadaşların ve bizim talebimiz oydu."

Bir gazetecinin, "Her yasa tasarısında, 'TTK özelleşecek mi?' sorusunun gündeme geldiğini" ifade etmesi üzerine Atalay, şunları kaydetti:

"Böyle bir çalışma yok. Böyle bir şey yapmazlar. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Allah muhafaza böyle bir çalışma olursa sonra ben kapatırım kendimi aşağıya. Sonra beni çıkartamazsınız. Haberiniz olsun. Bu işin esprisi, böyle bir çalışma, problem ve sıkıntı da yok. Karamsarlığa kapılmanın anlamı da yok. Özellikle de Enerji ve Tabii Kaynakları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bürokratlarına teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum bütün bürokratlar elindeki dosyalar ve belgeleriyle sendikacı arkadaşlarımıza bunu ispat ettiler."

Zonguldak ve Bartın'da, TTK'ya bağlı bazı maden ocaklarının özelleştirileceği iddiasıyla işçiler tarafından dün ocaktan çıkmama eylemi başlatılmıştı.